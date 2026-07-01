Mondial 2026: l’Equateur chute face au Mexique

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Mexique a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant l’Équateur sur le score de 2 buts à 0, mardi au stade Azteca de Mexico, dans le cadre des seizièmes de finale.

Les Mexicains ont rapidement pris les commandes de la rencontre en ouvrant le score par Julian Quiñones à la 23e minute, avant que Raul Jiménez ne fasse le break quinze minutes plus tard (38e), permettant à « El Tri » de rejoindre les vestiaires avec une avance confortable.

Solide et maître de son sujet, le Mexique enchaîne ainsi une quatrième victoire consécutive dans cette édition du Mondial, confirmant ses ambitions dans une compétition qu’il coorganise avec les États-Unis et le Canada.

En huitièmes de finale, les Mexicains seront opposés au vainqueur du duel entre l’Angleterre et la République démocratique du Congo.

S.L.