Mondial féminin 2027: voici la date du tirage au sort

Par LeSiteinfo avec MAP

Le tirage au sort final de la Coupe du Monde féminine 2027 aura lieu le 11 décembre prochain au musée d’art moderne de Rio de Janeiro, a annoncé la FIFA mardi, précisant que cet événement mettra à l’honneur le « futebol arte », symbole de la créativité et de l’identité footballistique brésiliennes.

Les représentants des équipes qualifiées et de celles encore en lice pour la compétition se retrouveront dans ce haut lieu culturel situé entre la baie de Guanabara et le mont du Pain de Sucre, pour découvrir la composition des groupes et les premiers adversaires de leurs équipes.

Plus de 1.000 invités sont attendus à cette cérémonie, notamment les représentants des sélections engagées, les autorités locales, les partenaires de la compétition et les médias.

À l’issue de la cérémonie, la FIFA publiera également le calendrier officiel de la Coupe du Monde féminine 2027, avec les villes hôtes des rencontres de groupes et les horaires des coups d’envoi.

Le choix du musée d’art moderne de Rio entend établir un lien entre l’art brésilien et le « futebol arte », tandis que l’identité visuelle de la compétition s’inspire des œuvres d’artistes féminines issues de chacune des villes hôtes.

« On dit souvent que le football est un langage universel; au Brésil, c’est aussi une forme d’art », a déclaré Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA, soulignant que le musée constituait un cadre propice pour commencer à imaginer les parcours des meilleures joueuses du monde dans la compétition.

Aline Pellegrino, directrice exécutive chargée de l’héritage et des relations avec les parties prenantes de la filiale locale de la FIFA au Brésil, a de son côté estimé que le choix du musée constituait une manière de célébrer le « futebol arte », partie intégrante de l’identité brésilienne.

Elle a également souligné que Rio de Janeiro s’était imposée comme un choix naturel pour accueillir « l’étape la plus importante des préparatifs de la compétition », rappelant que le tirage au sort constitue, pour les joueuses, un moment où le tournoi « devient concret ».

La Coupe du Monde féminine 2027 réunira 32 sélections, qui disputeront 64 rencontres dans huit villes hôtes, pour la première édition organisée en Amérique du Sud.

Selon la FIFA, l’engouement pour le tournoi est déjà important, avec plus de 800.000 personnes ayant manifesté leur intérêt pour l’achat de billets et plus de 95.000 autres ayant exprimé leur souhait de participer comme volontaires.

La sélection marocaine a validé sa qualification pour la Coupe du Monde 2027 après avoir atteint les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2026), en ce mois d’août.