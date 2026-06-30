Le programme des Lions de l’Atlas avant le match face au Canada

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Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après avoir éliminé les Pays-Bas, la sélection nationale s’apprête à entamer sa préparation pour le prochain match face au Canada, prévu samedi.

Selon l’envoyé spécial de Le Site info, le sélectionneur Mohamed Ouahbi a décidé de rejoindre directement Houston, ce mardi, plutôt que de retourner au camp de base des Lions de l’Atlas dans le New Jersey.

Ce choix vise à éviter un déplacement supplémentaire au groupe, qui aurait dû rejoindre le New Jersey avant de repartir pour Houston. Le départ est prévu à 22 heures et le vol entre le Mexique et Houston durera environ une heure.

Toujours selon notre envoyé spécial, les Lions de l’Atlas effectueront ce mercredi leur première séance d’entraînement en vue du huitième de finale face au Canada.

Par ailleurs, Mohamed Ouahbi a décidé d’accorder une journée de repos aux joueurs, au lendemain de leur qualification.

Les Lions de l’Atlas bénéficieront ainsi d’une journée de récupération afin de retrouver toutes leurs forces avant d’entamer la préparation pour le match face au Canada. Au programme figurent également une séance de massage et un travail spécifique de récupération en salle.

H.M.