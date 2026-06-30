Mondial 2026 : jour férié au Paraguay après l’exploit face à l’Allemagne

Par LeSiteinfo avec MAP

La fête se prolonge ce mardi au Paraguay, après la décision du président Santiago Peña de décréter un jour férié national au lendemain de la qualification historique de la sélection paraguayenne pour les huitièmes de finale du Mondial-2026, obtenue aux dépens de l’Allemagne.

La Albirroja a créé la sensation en éliminant la Mannschaft, quadruple championne du monde, au terme d’un match indécis conclu aux tirs au but (1-1, 4 t.a.b. à 3).

« Le Paraguay n’abandonne jamais!! », a réagi sur le réseau social X Santiago Peña, dans un message de jubilation saluant l’exploit de la sélection nationale et annonçant un jour férié.

Dans le centre d’Asunción, des milliers de supporters se sont rassemblés dès lundi soir aux abords du Panthéon des Héros pour célébrer la qualification historique de leur équipe, appelée à affronter en huitièmes de finale le vainqueur de la rencontre France-Suède.

Un décret, publié par la présidence de la République, souligne que cette décision vise à permettre aux familles paraguayennes de partager un moment de célébration nationale, estimant que cette victoire « transcende le sport » et renforce « l’unité et l’identité du pays ».

Le texte met également en avant l’esprit de combativité de la sélection, symbole de la « volonté et de la résilience du peuple paraguayen ».

Le Paraguay rejoint ainsi l’Équateur, qui avait lui aussi décrété un jour férié la semaine dernière à la suite de la qualification de la Tri pour la phase à élimination directe du Mondial, obtenue grâce à une victoire face à l’Allemagne (2-1).

S.L.