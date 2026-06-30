Mondial 2026 : le Maroc déjà tourné vers le Canada

Après la qualification face aux Pays-Bas, les Lions de l’Atlas n’auront pas le temps de souffler. Qualifié au terme d’un match épique remporté aux tirs au but (3-2 après un nul 1-1), le Maroc se projette désormais vers un nouveau défi de taille : le Canada.

Les hommes de Mohammed Ouhabi affronteront les Canadiens en huitième de finale de cette Coupe du monde, ce samedi 4 juillet 2026 à 18h00, heure marocaine. La rencontre se disputera au NRG Stadium de Houston, au Texas, dans une enceinte qui s’annonce bouillante pour ce choc très attendu.

Le Canada a validé sa qualification après une courte mais précieuse victoire contre l’Afrique du Sud (1-0). Portés par leur public et par l’élan d’une compétition organisée en partie sur leur sol, les Canadiens arrivent avec de grandes ambitions dans cette phase à élimination directe.

De leur côté, les Lions de l’Atlas tenteront de prolonger leur aventure mondiale après avoir éliminé les Pays-Bas dans une rencontre au scénario totalement fou. Solides mentalement et portés par une forte cohésion collective, les Marocains ont une nouvelle fois démontré leur capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous.

D.Y