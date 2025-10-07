Sport

Qui est le joueur le plus technique en Espagne? Ezzalzouli a tranché (VIDEO)

Rédaction M7 octobre 2025 - 17:22

Abdessamad Ezzalzouli, dit Abde, a récemment livré son avis sur le joueur le plus technique de la Liga. L’international marocain a en effet désigné Pedri, son ancien coéquipier au FC Barcelone, devant… Isco.

Pour Abde, le jeune milieu espagnol incarne la finesse et l’intelligence de jeu à la perfection. “Pedri a une vision et une maîtrise du ballon incroyables. Il rend les choses simples, mais ce qu’il fait est très difficile”, aurait confié le joueur du Betis Seville.


