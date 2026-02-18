Abderrazak Hamdallah entre dans l’histoire : six buts dans un match

C’est une performance tout simplement irréelle. Dans une rencontre totalement folle disputée à Riyad, l’international marocain Abderrazak Hamdallah a réalisé un exploit rarissime en inscrivant six buts lors de l’écrasante victoire d’Al Shabab face à Tadamone Hadramout (13-0), ce mardi 17 février, dans le cadre de la Coupe du Golfe des clubs champions.

Une soirée historique qui restera gravée dans la carrière du buteur marocain.

Un récital offensif jamais vu dans sa carrière

En effet,déjà reconnu comme l’un des attaquants les plus prolifiques du football arabe, Hamdallah a cette fois franchi un cap inédit. Avec six réalisations en un seul match, il signe une première dans sa carrière professionnelle, confirmant son statut de machine à buts.

Dans un match à sens unique, Al Shabab a déroulé sans trembler, porté par un Hamdallah en état de grâce, transformant chaque ballon en occasion dangereuse.

Mais ce n’est pas tout. Au-delà de ses six buts, l’attaquant marocain a également été impliqué sur sept buts au total lors de cette rencontre, établissant ainsi un record personnel.

Une statistique impressionnante qui illustre son impact total dans le jeu offensif de son équipe.

Une performance qui marque les esprits

Ce match, déjà entré dans les annales par son score fleuve, prend une dimension encore plus spectaculaire grâce à l’exploit individuel de Hamdallah. Peu de joueurs, même au plus haut niveau, peuvent se targuer d’avoir inscrit six buts dans une même rencontre.

Une soirée magique, un exploit historique… et une démonstration éclatante du talent marocain sur la scène régionale.

D.Y