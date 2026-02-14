Un responsable au sein du Raja défend Adam Ennaffati

Un responsable au sein du Raja de Casablanca a assuré qu’Adam Ennaffati n’a adressé aucun geste déplacé au public après avoir été remplacé en première période du match face à l’Union Yaacoub El Mansour, disputé vendredi au Complexe Mohammed V de Casablanca, dans le cadre de la 12ᵉ journée de la Botola.

Dans une déclaration exclusive accordée à Le Site info sport, le responsable rajaoui a expliqué qu’Ennaffati ressentait de vives douleurs au niveau des adducteurs, ce qui a poussé l’entraîneur Fadlu Davids à procéder à son remplacement très tôt.

« Lorsque le joueur quittait le terrain sous les sifflets du public, il posait la main sur la zone où il ressentait la douleur. Certains ont toutefois mal interprété ce geste et, malheureusement, l’affaire a été largement amplifiée sur les réseaux sociaux», s’est-il désolé.

A noter que les supporters du Raja ont exprimé leur colère à l’encontre d’Ennaffati en raison de la baisse de son rendement lors des derniers matchs. La tension est montée d’un cran après son remplacement dès les premières minutes de la rencontre face à l’Union Yaacoub El Mansour, qui s’est soldée par un match nul (0-0).

