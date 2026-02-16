Botola: le point sur le classement après la 12ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

La 12è journée de la Botola Pro D1 « Inwi », qui s’est clôturée dimanche, a été marquée par une bousculade de plusieurs équipes en tête du classement.

Le Maghreb Fès s’est installé en tête avec 20 unités mais reste en ligne de mire du Wydad Casablanca, également à 20 points, qui a quatre matchs en retard en raison de son engagement en Coupe de la CAF.

L’autre équipe de Casablanca, le Raja n’a pas réussi à sortir vainqueur de son match à domicile contre l’Union Yaacoub El Mansour et s’est contenté d’un nul blanc face au nouveau venu chez l’élite du football national.

Le COD Meknès a, quant à lui, réussi une bonne opération en revenant avec un match nul de chez le Hassania Agadir et se place également en première position avec 20 unités.

La tête du classement risque par ailleurs d’être chamboulée après les matchs de mise à jour après le retour des équipes marocaines engagées en compétitions africaines, à savoir l’AS FAR, la Renaissance Berkane, l’Olympic Safi et le Wydad Casablanca.

L’Olympique Dcheira (7e, 15 pts) est revenue avec une précieuse victoire de Tanger où il a battu l’équipe locale par 2 buts à 1, se rapprochant davantage du peloton de tête, tandis que le Difaa El Jadida (6e, 16 pts) a avancé ses pions en s’imposant à domicile avec une courte mais importante victoire contre l’Union Touarga embourbée en 14e position avec 7 points.

Le FUS Rabat, 12e avec 9 unités, n’a pas pu faire mieux qu’un nul face au Kawkab Marrakech (1-1), également installé à la 12e position avec autant de points que l’équipe de la capitale.

