Ligue des Champions d’Afrique : l’AS FAR et la RS Berkane maîtres de leur destin

La phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique arrive à son terme avec une 6è journée décisive pour les clubs marocains engagés. L’AS FAR et la RS Berkane jouent leur qualification dans des affiches à haute tension.

Après un début de campagne quelque peu hésitant, l’AS FAR a su redresser la barre au meilleur moment. Les Militaires ont signé deux victoires consécutives de prestige face à la JS Kabylie puis aux Young Africans, relançant totalement leurs chances de qualification.

Avec 8 points au compteur, l’AS FAR effectue un déplacement périlleux au Caire pour affronter Al Ahly, leader du groupe avec 9 points. L’enjeu est clair : une victoire permettrait non seulement de décrocher la qualification pour les quarts de finale, mais aussi de s’emparer de la première place du groupe.

Face à l’ogre égyptien, l’AS FAR devra faire preuve de solidité défensive et d’efficacité offensive pour poursuivre son aventure continentale.

De son côté, la RS Berkane aborde cette ultime journée dans une situation délicate. Les Berkanis comptent 7 points, loin derrière Pyramids FC qui domine le groupe avec 13 unités.

Les deux revers concédés à l’extérieur face à Pyramids (3-0) puis contre Power Dynamos (2-0) ont compliqué leur parcours.

Malgré ces contre-performances, la RS Berkane garde son destin entre ses mains. Elle affrontera Rivers United FC avec l’obligation de s’imposer pour espérer poursuivre l’aventure.

Les Berkanis peuvent s’appuyer sur leur victoire convaincante (3-0) lors du match aller face à Power Dynamos, preuve de leur capacité à hausser le niveau à domicile.

Cette 6è journée s’annonce décisive pour les représentants marocains. Entre espoir, pression et ambition, l’AS FAR et la RS Berkane jouent bien plus qu’un simple match : une place parmi les huit meilleures équipes du continent.