Ligue des champions : l’AS FAR prend une sérieuse option, la RSB se complique la tâche

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR a pris une sérieuse option pour les quarts de finale, alors que la Renaissance de Berkane s’est compliquée la tâche, lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions d’Afrique de football.

Dans le groupe B, l’AS FAR a battu son hôte tanzanien, Young Africans, par 1 but à 0, samedi au stade olympique à Rabat. Anas Bach a inscrit le but de victoire des Militaires à la 85e minute de jeu.

Grâce à ce succès, l’AS FAR occupe la deuxième place avec huit points, devant son adversaire du jour, troisième avec 5 unités.

Dans l’autre match de ce groupe, Al-Ahly égyptien a poinçonné son billet pour les quarts de finale, après son match nul blanc (0-0) sur la pelouse de la JS Kabylie.

Dans le groupe A, la RSB s’est inclinée, samedi, devant le club zambien Power Dynamos sur le score de 0-2, au terme d’un duel tendu.

Les deux buts du club zambien, inscrits en seconde période de cette rencontre disputée au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola (centre-nord de la Zambie), sont l’œuvre de Ronel Manyanga (46e) et Prince Mumba (90e).

Cette victoire, décrochée au moment crucial, redistribue les cartes dans le Groupe A, où la course aux quarts de finale reste plus ouverte que jamais, derrière le leader Pyramids FC.

Malgré cette défaite, la Renaissance de Berkane, qui avait lourdement battu les Zambiens (3-0) lors de la première journée, occupe toujours la deuxième place du groupe A avec 7 points, à égalité avec Power Dynamos mais avec un goal average particulier favorable pour les Oranges.

Dans l’autre match de ce groupe, les Egyptiens de Pyramids FC ont dominé, dimanche, les Nigérians Rivers United par 4 buts à 1, portant leur actif à 13 points, en tête du groupe.