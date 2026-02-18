La Liga : l’entraîneur du Séville FC suspendu pour sept matches

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Comité de compétition de la Fédération espagnole de football a infligé mercredi une suspension de sept matches à l’encontre de l’entraîneur argentin du Séville FC, Matías Almeyda, à la suite de son expulsion lors de la rencontre de samedi face au Deportivo Alavés.

Selon le rapport de l’arbitre Iosu Galech Apezteguía, la sanction se détaille ainsi : deux matches pour contestations, un match pour refus de quitter le terrain après un carton rouge, trois matches pour un manque de respect répété envers l’arbitre et un match pour comportement antisportif.

Le club andalou, qui avait présenté des arguments en vue d’atténuer la peine, a dénoncé une décision « châtiment exemplaire » et annoncé son intention de faire appel, afin d’épuiser toutes les voies de recours possibles pour obtenir une réduction de la sanction.

Cette suspension intervient à un moment crucial pour le Séville FC, engagé dans la lutte pour le maintien en première division. Almeyda manquera notamment le déplacement à Getafe CF ainsi que plusieurs autres rencontres déterminantes.

Il s’agit de la deuxième expulsion de la saison pour le technicien argentin, déjà sanctionné fin 2025 lors du match contre le Real Madrid au stade Santiago Bernabéu.

S.L.