Ligue des Champions : la RS Berkane se qualifie pour la phase de poules

Par LeSiteinfo avec MAP

La Renaissance sportive de Berkane s’est qualifiée pour la phase de poules de la Ligue des Champions d’Afrique de football, en battant à domicile Ahly Tripoli par 2 buts à 1, samedi en match retour du deuxième tour préliminaire (aller: 1-1).

Paul Bassène (28e) et Ayoub Khayri (54e) ont inscrit les buts de victoire des Oranges, alors que Muaid Ellafi (10e) a marqué pour le club libyen.

L’autre représentant du Maroc dans cette compétition, l’AS FAR, s’était qualifiée, samedi dernier, pour la phase de poules après sa large victoire face aux Guinéens de Horoya Conakry (3-0), en match retour du deuxième tour préliminaire (aller: 1-1).