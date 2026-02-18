Coupe du Roi: la date de la finale avancée

Par LeSiteinfo avec MAP

La finale de la Coupe du Roi de football (édition 2025-2026) se tiendra le samedi 18 avril à 21h00 (GMT+1) au stade de La Cartuja à Séville, a annoncé mercredi la Fédération espagnole de football (RFEF).

Initialement prévue le 25 avril, la rencontre a été avancée pour éviter tout chevauchement avec d’autres événements majeurs inscrits au calendrier sportif et culturel andalou, notamment le Grand Prix d’Espagne de MotoGP sur le circuit de Jerez de la Frontera.

Le même jour, la sélection féminine espagnole disputera un match des éliminatoires de la Coupe du monde 2027 face à l’Ukraine, dont l’horaire pourrait être fixé à 16h00.

Cette finale, septième consécutive organisée au stade de La Cartuja, se jouera avec les équipes qualifiées à l’issue des demi-finales retour.

À l’aller, l’Atlético de Madrid a largement dominé le FC Barcelone (4-0) au stade Metropolitano, tandis que la Real Sociedad s’est imposée face à l’Athletic Bilbao (1-0) à San Mamés. Les matches retour sont programmés le 3 mars au Camp Nou et le 4 mars au stade Anoeta, antre de la Real Sociedad.

S.L