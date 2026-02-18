Ligue des champions: Achraf Hakimi buteur face à Monaco

Par LeSiteinfo avec MAP

Mené 2-0 en début de match, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, est parvenu à renverser l’AS Monaco devant son public, mardi soir au Stade Louis-II, en barrage aller de la Ligue des champions, s’imposant finalement sur le score de 3 buts à 2.

Les Parisiens l’ont emporté grâce à un doublé de Désiré Doué (29e, 67e) et un but de l’international marocain Achraf Hakimi (41e), après un doublé initial de Folarin Balogun (1re, 18e) pour les Monégasques.

Pour sa première confrontation européenne avec Monaco, le club de la capitale a montré sa capacité à réagir. L’attaquant américain Balogun a ouvert le score dès la première minute sur une tête à bout portant, avant de doubler la mise à la 18e minute, signant son cinquième but en neuf matches de Ligue des champions cette saison.

Mais les hommes de Luis Enrique ont rapidement réagi. D’abord, Kvaratskhelia a obtenu un penalty à la 20e minute, mais le tir de Vitinha, chargé de l’exécution, a été arrêté par le gardien adverse.

Le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, touché, a été remplacé par Doué, qui va marquer quasiment sur son premier ballon, relançant les Parisiens (29e). Hakimi a ensuite donné l’avantage au PSG avant la pause (41e), profitant d’une action initiée par Doué.

La seconde période a été marquée par l’expulsion du Monégasque Alexandre Golovine à la 48e minute après intervention de la VAR, laissant ses coéquipiers à dix. Le PSG en a profité pour contrôler la rencontre et Doué, encore lui, a signé son doublé à la 67e minute, scellant la victoire parisienne.

Le PSG, qui dispute pour la deuxième année consécutive les barrages de la C1, avait déjà éliminé facilement Brest la saison dernière à ce même stade, sur son chemin vers la conquête de la reine des coupes européennes des clubs.

Le match retour est programmé pour le 25 février au Parc des Princes à Paris.

S.L