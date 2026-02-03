Jawad El Yamiq de retour en Espagne !

Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur international marocain Jawad El Yamiq a fait son retour au Real Zaragoza, club de deuxième division espagnole, qu’il rejoindra jusqu’à la fin de la saison, a annoncé lundi la formation aragonaise.

Le club espagnol a indiqué dans un communiqué avoir parvenu à un accord de principe pour l’engagement du Lion de l’Atlas, âgé de 32 ans, sous réserve de la visite médicale d’usage.

Défenseur central expérimenté, El Yamiq retrouve un club qu’il connaît bien, pour y avoir évolué lors de la seconde moitié de la saison 2019-2020, disputant 14 rencontres et s’y distinguant par sa solidité défensive et sa qualité de lecture du jeu.

International marocain à 41 reprises, le joueur formé à l’Olympique de Khouribga (OCK) totalise plus de 300 matchs professionnels. Son parcours est marqué par un passage remarqué au Raja de Casablanca, avant plusieurs expériences en Europe, notamment au Genoa et à Perugia en Italie, ainsi qu’au Real Valladolid, où il s’est illustré par des prestations régulières.

Après un passage dans le championnat saoudien, El Yamiq revient en Espagne avec l’objectif d’apporter son expérience et sa stabilité à l’arrière-garde de Zaragoza dans la dernière ligne droite de la saison.

S.L.