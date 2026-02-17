Ismail Baouf bientôt convoqué en sélection nationale ?

Ismaïl Baouf continue de se distinguer avec son club néerlandais Cambuur et s’impose ainsi comme une option crédible pour le sélectionneur national, à l’approche des matchs amicaux des Lions de l’Atlas contre l’Équateur et le Paraguay, prévus en mars prochain.

Le défenseur marocain a inscrit, lundi, un but face à la réserve de l’Ajax Amsterdam, contribuant à la victoire de son club (2-1). Il s’agit de son cinquième but en championnat cette saison.

Âgé de 19 ans, Baouf a marqué trois buts lors des quatre dernières journées, trouvant successivement le chemin des filets contre Maastricht, la réserve du PSV Eindhoven, puis celle de l’Ajax.

Le joueur figure donc parmi les candidats potentiels à une future convocation en sélection marocaine, notamment en raison des nombreuses blessures et absences au poste de défenseur central, ainsi que des performances mitigées de certains autres joueurs.

En effet, Romain Saïss est absent en raison de blessures répétées, tandis que Nayef Aguerd souffre également de problèmes physiques ces derniers mois. Dans l’axe défensif, les options restantes se limitent à Adam Masina et Jawad El Yamiq, aux côtés du jeune Abdelhamid Aït Boudlal, sans oublier Chadi Riad, qui s’est rétabli de sa blessure.