Hervé Renard regrette son départ du Maroc : « Je n’aurais jamais dû partir » (VIDEO)

Hervé Renard, actuel sélectionneur de l’Arabie saoudite et ancien tacticien de l’équipe nationale marocaine, a récemment fait une déclaration forte qui n’est pas passée inaperçue. Dans une interview accordée à Colinterview, le technicien français a confié que son départ du Maroc figurait parmi les plus grandes erreurs de sa carrière.

Arrivé en 2016 à la tête des Lions de l’Atlas, Renard avait dirigé la sélection pendant trois ans et demi, jusqu’en 2019. Une période marquante, notamment grâce à la qualification du Maroc pour la Coupe du monde 2018 en Russie, mettant fin à vingt ans d’absence sur la scène mondiale.

« Je n’aurais jamais dû partir du Maroc », a-t-il déclaré au cours de l’entretien, dans des propos empreints de nostalgie.

Cette sortie médiatique intervient dans un contexte particulier, alors que plusieurs rumeurs circulent autour d’un possible départ du sélectionneur actuel, Walid Regragui. Une situation qui ravive naturellement les débats au sein de l’opinion publique sportive marocaine.

Si les supporters restent divisés entre le soutien indéfectible à Regragui, héros du parcours historique au Qatar, et une certaine nostalgie de l’ère Renard, la réalité demeure plus nuancée.

Sous contrat avec la Fédération saoudienne de football (SAFF), Hervé Renard prépare activement les échéances à venir, notamment le Mondial 2026. Toutefois, ces déclarations répétées envers le Royaume interrogent : s’agit-il d’une simple parenthèse nostalgique ou d’une stratégie de communication laissant entrevoir un possible retour ?

