Ligue des champions: l’AS FAR et la RSB connaissent leurs adversaires en quarts

Les compétitions interclubs africaines abordent leur phase la plus décisive avec des quarts de finale aux allures de finales avant l’heure. Entre derby 100% marocain en Coupe de la Confédération de la CAF, nouveau choc maroco-égyptien en Ligue des champions et confrontation entre cadors du continent, ces affiches promettent intensité et suspense.

Derby marocain en Coupe de la CAF

La Coupe de la Confédération offrira un duel entre le Wydad de Casablanca (WAC) et l’Olympic Safi (OCS), deux voisins qui se connaissent parfaitement.

Habitués des grandes soirées continentales, les Rouge et Blanc, qui ont survolé le groupe B avec 15 points, abordent ce quart de finale avec l’avantage de l’expérience et le confort de disputer le match retour à domicile.

En face, l’Olympic Safi, pour sa première apparition sur la scène continentale, assume pleinement son statut d’outsider. Solides, disciplinés et portés par une dynamique positive, les hommes de Zakaria Aboub comptent défendre crânement leurs chances pour écrire une page historique après une qualification inédite en quarts de finale.

Ce duel garantit d’ores et déjà au Maroc une place dans le dernier carré, au terme d’une confrontation qui s’annonce alléchante.

L’AS FAR face à un nouveau défi égyptien

En Ligue des champions, l’AS FAR se prépare à un déplacement périlleux en Égypte pour y affronter Pyramids FC, tenant du titre.

Déjà contrainte de batailler ferme lors de la phase de groupes, notamment lors de la dernière journée sur la pelouse d’Al Ahly, la formation militaire devra faire preuve de rigueur défensive et de maturité tactique face à une équipe égyptienne ambitieuse, structurée et particulièrement redoutable à domicile.

L’expérience accumulée par les Militaires sur la scène continentale, conjuguée à la montée en puissance affichée lors des dernières journées, constitue toutefois un atout de poids dans la quête d’une qualification pour les demi-finales.

La RS Berkane pour franchir un cap en C1

La RS Berkane sera opposée à Al Hilal Omdurman avec l’ambition de poursuivre son parcours en Ligue des champions.

Déjà rompue aux exigences africaines après ses sacres en Coupe de la Confédération, la formation orange semble réussir sa transition vers la plus prestigieuse compétition continentale. Malgré un revers face à Pyramids (0-3), les hommes de Mouine Chaâbani ont su rebondir avec autorité pour valider leur billet pour les quarts.

Face aux Soudanais, habitués de la C1 et aguerris aux joutes africaines, la RS Berkane devra encore élever son niveau pour franchir un nouveau cap et s’inviter dans le carré d’as.

Duel de géants : Al Ahly – Espérance

Autre affiche de prestige : le choc de titans entre Al Ahly et l’Espérance Sportive de Tunis.

Classique du football africain, cette confrontation met aux prises deux monuments du palmarès continental. Entre l’expérience inégalée du club cairote et la solidité tactique de la formation tunisienne, la bataille s’annonce indécise, stratégique et se jouera sur des détails.

Ces quarts de finale confirment la forte présence des clubs nord-africains à ce stade avancé des compétitions. Entre rivalités régionales, ambitions nationales et quête de suprématie continentale, le football africain s’apprête à vivre des soirées décisives.

Voici, par ailleurs, le programme complet des quarts de finale :

– Ligue des Champions

RS Berkane – Al Hilal (Soudan)

Espérance de Tunis (Tunisie) – Al Ahly (Égypte)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) – Stade Malien (Mali)

Pyramids (Égypte) – AS FAR

– Coupe de la CAF

Al Masry SC (Égypte) – CR Belouizdad (Algérie)

Olympic Safi – Wydad Casablanca

AS Otohô (Congo) – Zamalek SC (Égypte)

Maniema Union (RD Congo) – USM Alger (Algérie).

S.L.