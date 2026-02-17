Lions de l’Atlas: 54.000 billets déjà vendus pour les matches face à l’Equateur et au Paraguay

Par LeSiteinfo avec MAP

La vente des billets des deux rencontres amicales de l’équipe nationale du Maroc face à ses homologues de l’Equateur et du Paraguay connaît une affluence exceptionnelle avec un total de 54.000 tickets déjà vendus, se félicite le Comité d’organisation de ces matchs.

La première rencontre amicale des Lions de l’Atlas face à l’Equateur à Madrid a atteint, jusqu’à maintenant, la barre des 31.000 tickets vendus, souligne le Comité sur le site officiel de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Quant au deuxième match face au Paraguay à Lens, en France, il a atteint 23.000 tickets en seulement 5 heures, ajoute la même source.

A rappeler que le match face à l’Equateur se jouera au stade Riyadh Air Metropolitano (21h15), alors que la rencontre face au Paraguay est programmée au stade Bollaert-Delelis (20h00).

S.L.