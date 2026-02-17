Ligue des champions: lourde défaite de la Juventus Turin face à Galatasaray (5-2)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Juventus Turin s’est inclinée mardi soir à Istanbul face à Galatasaray sur la lourde défaite de 5 buts à 2, pour le compte du match aller des barrages de la Ligue des champions.

Alors qu’ils menaient à la mi-temps par 2 à 1, les Turinois se sont effondrés en seconde période, compliquant leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale de la compétition européenne.

Profitant d’un mauvais contrôle de Kenan Yildiz sur une touche dans le milieu de terrain turinois, les Turcs avaient ouvert le score à la 15e minute de jeu grâce à Gabriel Sara (1-0) sur leur première véritable action. Les hommes de Luciano Spalletti ont cependant réussi à recoller au score grâce à Teun Koopmeiners (1-1, 16e).

Les Stambouliotes, en supériorité numérique après l’expulsion de Cabal à l’heure de jeu, ont alourdi l’addition (4-2, 75e) grâce à Lang.

Le Français Sacha Boey a scellé le score à la 86e minute au profit des Turcs, après un pressing d’Osimhen.

La Vieille Dame, qui a perdu 3-2 samedi en Serie A face à l’Inter Milan, n’a gagné qu’un point lors de ses quatre dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Pour pouvoir espérer poursuivre l’aventure en Ligue des champions, la Juve est tenue de s’imposer très largement au match retour mercredi prochain.