Ligue des Champions: le programme de ce mardi (barrages/aller)
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici le programme des matches des barrages (aller) de la Ligue des Champions d’Europe de football, prévus mardi (en heure GMT) :
– Mardi 17 février :
17h45 : Galatasaray (TUR) – Juventus Turin (ITA)
20h00 : Benfica Lisbonne (POR) – Real Madrid (ESP)
20h00 : Borussia Dortmund (GER) – Atalanta Bergame (ITA)
20h00 : AS Monaco (FRA) – Paris SG (FRA)
NB : Les matches retour se joueront le mercredi 25 février.
S.L.