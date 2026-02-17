Sport

Ligue des Champions: le programme de ce mardi (barrages/aller)

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)17 février 2026 - 09:50
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le programme des matches des barrages (aller) de la Ligue des Champions d’Europe de football, prévus mardi (en heure GMT) :

– Mardi 17 février :

17h45 : Galatasaray (TUR) – Juventus Turin (ITA)

20h00 : Benfica Lisbonne (POR) – Real Madrid (ESP)

20h00 : Borussia Dortmund (GER) – Atalanta Bergame (ITA)

20h00 : AS Monaco (FRA) – Paris SG (FRA)

NB : Les matches retour se joueront le mercredi 25 février.

