Ligue des champions/Coupe de la CAF: quand aura lieu le tirage au sort ? (Quarts de finale)

La Confédération africaine de Football (CAF) a annoncé que les tirages au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions 2025/26 et de la Coupe de la Confédération 2025/26, auront lieu mardi prochain au Caire.

Ces tirages au sort permettront de connaître les confrontations des quarts de finale ainsi que le parcours menant aux finales pour chacune des deux compétitions, alors que les plus grands clubs du continent s’apprêtent à entrer dans la phase à élimination directe, décisive pour la saison 2025/26, souligne l’instance dirigeante du football africain sur son site officiel.

Voici les clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions :

– L’AS FAR et la RS Berkane (Maroc).

– Pyramids FC et Al Ahly (Égypte).

– Al Hilal (Soudan).

– Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

– Stade Malien (Mali).

– Espérance de Tunis (Tunisie).

Les clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF :

– Wydad Casablanca et Olympique Safi (Maroc).

– Zamalek et Al Masry (Égypte).

– USM Alger et CR Belouizdad (Algérie).

– Maniema Union (RD Congo). – Otoho d’Oyo (Congo

