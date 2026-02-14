Ligue des champions: la RSB qualifiée en quarts de finale

La Renaissance de Berkane s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique de football en battant les Rivers United FC du Nigeria par 3 buts à 0, en match de la 6è et dernière journée du groupe A de cette compétition, disputé samedi soir au stade municipal de Berkane.

Youssef Mehri a ouvert le score pour l’équipe de l’Oriental (38è), avant que son coéquipier Paul Bassène n’accentue l’écart en inscrivant un doublé (43è, 53è).

Dans l’autre match de ce groupe, Pyramids d’Egypte, également qualifié pour les quarts de finale, a battu le club zambien de Power Dynamos FC sur le score de 3 buts à 1.

L’autre représentant du Maroc dans cette compétition, l’AS FAR, croisera le fer, dimanche, avec le club égyptien Al Ahly au Caire.

S.L