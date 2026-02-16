OM: Mehdi Benatia jette l’éponge

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille (OM), Medhi Benatia, a annoncé dimanche sa démission du club , quatre jours après le départ de l’entraineur Roberto De Zerbi.

« Après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM », écrit l’ancien international marocain sur son compte Instagram.

Engagé avec le club marseillais depuis novembre 2023, M. Benatia a assuré que « le projet avance » malgré les récentes déconvenues, affirmant « une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément ». Il dit en outre regretter « ne pas avoir réussi à apaiser l’environnement autour du groupe marseillais ».

Le club phocéen, classé actuellement quatrième de Ligue 1, a été éliminé de la Ligue des champions fin janvier après une lourde défaite face à Bruges (0-3).

Il a à cet égard assuré que l’Olympique de Marseille reste toujours « dans la course » en dépit du match nul concédé samedi contre Strasbourg (2-2), alors que la qualification en Ligue des champions « est clairement à notre portée ».

S.L.