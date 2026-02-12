Walid Regragui proposé à l’OM pour succéder à De Zerbi

Après le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille s’active pour lui trouver un successeur. Parmi les profils étudiés ou proposés, le nom du sélectionneur national Walid Regragui circule avec insistance, aux côtés d’autres techniciens comme Habib Beye, Eric Chelle ou encore Sergio Conceição.

Une page se tourne après l’ère De Zerbi

L’OM a officialisé la fin de sa collaboration avec Roberto De Zerbi, une décision prise d’un commun accord après une série de résultats décevants, notamment une lourde défaite 5-0 face au Paris Saint-Germain et une élimination précoce en Ligue des champions. Malgré une saison précédente réussie conclue par une deuxième place en Ligue 1, la direction marseillaise a jugé nécessaire de changer de cap afin de relancer la dynamique sportive du club.

Arrivé en 2024 en provenance de Brighton, l’entraîneur italien quitte Marseille alors que le club pointe à la quatrième place du championnat, à distance du PSG. Son passage aura toutefois permis d’installer un style de jeu offensif et d’obtenir des résultats encourageants sur certaines périodes.

Walid Regragui, un profil séduisant

Dans la foulée de ce départ, plusieurs noms ont émergé dans la presse française pour reprendre le banc olympien. Parmi eux figure Walid Regragui, actuellement sélectionneur du Maroc. Selon plusieurs sources, son profil aurait été proposé aux dirigeants marseillais, qui étudient différentes options pour assurer la fin de saison et préparer un projet à plus long terme.

Toutefois, aucune discussion concrète n’aurait encore été engagée avec le technicien marocain. Ce dernier serait toujours en pourparlers avec la FRMF. Sa présence au Mondial 2026 avec les Lions de l’Atlas est toujours incertaine à l’écriture de ces lignes. Affaire à suivre.