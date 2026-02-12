Gérone fait le point sur la blessure de Azeddine Ounahi

Quique Cárcel, le directeur sportif de Gérone, a donné des nouvelles sur l’état de santé de Azeddine Ounahi, blessé avant le match face à la Tanzanie, en marge des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Contacté par Le Site info Sport, Cárcel a indiqué qu’Ounahi aura encore besoin d’environ deux semaines avant d’être pleinement apte à reprendre la compétition. Des médias espagnols ont également rapporté que cette semaine sera décisive pour déterminer si Ounahi pourra être disponible pour affronter le FC Barcelone, lundi prochain, dans le cadre de la 24e journée de la Liga.

Toutefois, ces mêmes sources estiment qu’il est très peu probable que l’international marocain débute la rencontre comme titulaire en cas de retour dans le groupe.

Ounahi, qui a rejoint Gérone l’été dernier en provenance de l’Olympique de Marseille, souffre d’une blessure musculaire au niveau de la jambe gauche. Le milieu de terrain s’était blessé lors d’une séance d’entraînement des Lions de l’Atlas, avant la rencontre contre la Tanzanie.

H.A