Botola: découvrez le programme de la 11ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Raja de Casablanca, auréolé par une reprise fulgurante, aura en ligne de mire le fauteuil de leader de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, lors de son déplacement à Meknès (11 journée), dimanche prochain.

Larges vainqueurs à domicile de la Renaissance Zemamra (3-0) dimanche dernier, les Verts souhaitent confirmer cette dynamique positive pour entrevoir sous de meilleurs auspices une suite de championnat qui s’annonce relevée.

En l’absence de ses concurrents classiques pour le titre, engagés dans les compétitions africaines, le Raja cherchera à engranger le maximum de points, pour mieux négocier la course au sacre après les matchs de mise à jour.

Le club casablancais aura affaire à un COD Meknès imprévisible après la trêve, qui s’est montré capable du meilleur comme du pire, après une spectaculaire victoire sur la pelouse de la Renaissance Zemamra (2 à 1), suivie d’un nul décevant à domicile face à l’Union de Touarga (1-1).

Toutefois, le club de la cité ismaélienne reste un sérieux client (2 défaites seulement en 10 matches), ayant fait montre cette année d’un potentiel respectable qui lui a valu, jusqu’à présent, une bonne cinquième place (16 points), à seulement quatre points des deux co-leaders provisoires, le Maghreb de Fès et le Wydad de Casablanca.

L’enjeu du reste des quatre affiches programmés ce week-end (les autres sont reportés) concernent, essentiellement, le milieu du tableau, avec les duels entre la Renaissance de Zemamra (11e) et l’Ittihad de Tanger (7e), l’Olympique de Dcheira (8e) et le FUS de Rabat (13e) et l’Union de Touarga (13e) et le Hassania d’Agadir (10e).

Les protagonistes de ces trois rencontres sont condamnés au succès pour se faire une place au chaud et éviter les complications de fin de saison.

S.L.