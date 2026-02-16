NBA : LeBron James (41 ans) garde le mystère sur son futur

Par LeSiteinfo avec MAP

La superstar du NBA LeBron James, interrogé en marge du All-Star Game à Los Angeles, est une nouvelle fois resté flou sur son avenir à l’issue de la saison NBA en cours, sa 23e à 41 ans.

« Je veux juste vivre. Quand je saurai, vous saurez. Je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée. Je veux juste vivre, c’est tout », a commenté LeBron James dimanche, sans donner d’indice sur une possible retraite, une nouvelle saison avec les Los Angeles Lakers ou un deuxième retour à Cleveland.

Le « King » chasse à 41 ans une 5e bague de champion, la première depuis 2020, avec les Los Angeles Lakers, actuellement cinquièmes de la conférence Ouest (33v-21d).

« Le plus important pour nous c’est de rester en bonne santé, je ne sais pas combien de matches on a pu faire avec notre équipe au complet cette saison. Notre éventuel succès sera corrélé à notre santé », a-t-il expliqué, se disant garder « la même motivation, le même état d’esprit », peu importe l’incertitude qui enveloppe la suite de sa carrière légendaire.

Sélectionné pour un 22e All-Star Game record, LeBron James a commenté le choix de la NBA de changer le format pour opposer deux formations des États-Unis à une équipe « monde ».

« J’aime le format traditionnel Est contre Ouest, mais ils essaient quelque chose. On va voir. Le monde est tellement grand comparé aux États-Unis, est-ce qu’une équipe monde fait vraiment sens? », s’est interrogé James.