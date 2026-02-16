Quarts de finale africains : date et heure du tirage au sort

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions africaine et de la Coupe de la Confédération se déroulera mardi 17 février 2026 au Caire, en Égypte, après la qualification officielle des dernières équipes hier.

En Ligue des Champions, la Renaissance sportive de Berkane et le FAR Rabat se sont qualifiés, toutes deux en terminant à la deuxième place de leur groupe. Par ailleurs, en Coupe de la Confédération, le Wydad Casablanca a terminé en tête de son groupe, tandis que l’Olympique de Safi s’est classé deuxième derrière l’USM Alger.

Le tirage pourrait réserver des affrontements arabes de premier plan. Ainsi, la Renaissance de Berkane pourrait affronter Al Ahly (Égypte), Al Hilal (Soudan) ou le Stade Malien, tandis que le FAR Rabat pourrait se mesurer à Pyramids FC (Égypte), Al Hilal ou le Stade Malien.

En Coupe de la Confédération, le tirage pourrait offrir une rencontre 100 % marocaine entre le Wydad et l’Olympique de Safi. Le Wydad pourrait également être confronté à l’AS Otohô (Congo) ou au Misr Lel Maqasa Sporting Club (Égypte). Quant à l’Olympique de Safi, le tirage pourrait le mettre face à la JS Kabylie (Algérie), au Zamalek (Égypte) ou au Wydad Casablanca.

À noter que le tirage au sort débutera à 11h, heure marocaine (13h, heure du Caire), et sera diffusé en direct sur la chaîne beIN Sports.