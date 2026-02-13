VIDEO. Copa Del Rey : revivez la victoire de l’Atlético face au Barça (4-0)

L’Atlético de Madrid a surclassé le FC Barcelone (4-0), mercredi soir au stade Metropolitano, en demi-finale aller de la Coupe du Roi, prenant ainsi une option très favorable sur la qualification pour la finale.

Les Colchoneros ont rapidement pris l’avantage. Dès la 6e minute, Eric García a ouvert le score contre son camp en tentant de remiser le ballon vers son gardien, Joan García, dont le contrôle approximatif a précipité le cuir dans les filets (1-0). Huit minutes plus tard, Antoine Griezmann, parfaitement servi par Nahuel Molina, a doublé la mise d’une frappe précise du gauche (14e, 2-0).

Maîtres du jeu, les Madrilènes ont accentué leur domination à la 33e minute, lorsque Lookman a trompé à son tour Joan García après une remise de Julián Álvarez (3-0). Au retour des vestiaires, l’attaquant argentin a lui-même corsé l’addition d’une puissante frappe du droit depuis l’entrée de la surface (47e, 4-0).

Le Barça a cru réduire l’écart à la 52e minute par Cubarsí, mais le but a été annulé après six minutes de vérification par l’assistance vidéo (VAR), en raison d’une position de hors-jeu de Lewandowski au début de l’action. La soirée barcelonaise s’est encore assombrie à la 84e minute avec l’expulsion directe d’Eric García, sanctionné après recours au VAR pour une intervention rugueuse sur Alex Baena alors qu’il était le dernier défenseur.

Le match retour est programmé le 3 mars au stade du FC Barcelone.