Compétitions africaines: carton plein pour les clubs marocains

Par LeSiteinfo avec MAP

Les clubs marocains ont réalisé un carton plein en compétitions africaines interclubs en se qualifiant tous pour les quarts de finale, aussi bien en Ligue des champions qu’en Coupe de la Confédération. Une performance d’ensemble qui confirme la régularité et la compétitivité du football marocain sur la scène continentale.

AS FAR : Maturité retrouvée et ambitions affichées

En Ligue des champions, l’AS FAR a terminé deuxième du groupe B avec 9 points, derrière le géant cairote Al Ahly (10 points), recordman de la compétition.

Les Militaires ont arraché un nul blanc héroïque lors de la dernière journée au Caire, un résultat fondateur qui en dit long sur leur solidité mentale.

Après une phase de groupes au rendement parfois irrégulier, l’AS FAR semble avoir retrouvé ses repères au moment décisif. Le club rbati affiche désormais clairement son ambition : aller le plus loin possible et retrouver le dernier carré continental.

RS Berkane : Changer de dimension

Dans le groupe A, la Renaissance de Berkane a également terminé deuxième avec 10 points, derrière Pyramids FC (16 points).

Habituée des joutes africaines et multiple lauréate de la Coupe de la confédération de la CAF, la formation orange franchit un cap. Sous la conduite de Mouaïne Chaâbani, les Berkanis veulent désormais inscrire leur nom en lettres d’or en Ligue des champions.

L’expérience continentale accumulée ces dernières années pourrait bien constituer leur principal atout dans les matches à élimination directe.

Olympic Safi : La plus belle page de son histoire

En Coupe de la Confédération africaine, l’exploit le plus marquant est sans doute celui de l’Olympic de Safi. Pour sa toute première participation continentale, le club safiot a validé sa qualification pour les quarts de finale. Un parcours historique qui témoigne de la montée en puissance d’un projet sportif ambitieux. L’OCS découvre l’Afrique sans complexe et écrit déjà l’une des plus belles pages de son histoire.

Wydad Casablanca : L’autorité d’un grand d’Afrique

Cylindrée du football africain, le Wydad n’a laissé aucune place au doute en dominant son groupe avec 15 points. Les Rouge et Blanc ont survolé la phase de groupes, affichant maîtrise collective, profondeur d’effectif et efficacité offensive.

Avec un groupe expérimenté et rompu aux exigences des grandes soirées africaines, le Wydad apparaît comme un sérieux prétendant au titre, déterminé à enrichir un palmarès déjà prestigieux.

Quatre clubs, quatre ambitions, un même élan. Le football marocain avance groupé avec l’espoir de transformer cette présence massive en sacres continentaux.

S.L.