Coupe de la CAF: retour sur la victoire du WAC face à Azam FC

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad Casablanca s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football en battant Azam FC sur le score de 2 buts à 0, en match de la 6è et dernière journée (Groupe B) de cette compétition disputé, dimanche, au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Pascal Msindo (64è, c.s.c) et Walid Nassi (90+4è) ont inscrit les buts de la victoire de l’équipe de Casablanca.

Le Wydad Casablanca a terminé la phase de poules en tête de son groupe avec 13 points, devant le club congolais Maniema Union (12 pts), également qualifié pour la prochaine phase, Azam FC (10 pts) et Nairobi United (0 pt).

L’Olympic Safi a également décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF en tant que deuxième du groupe A (13 pts) après son nul blanc face à l’USM Alger, premier avec 14 unités, samedi, dans la capitale algérienne.

S.L.