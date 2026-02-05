Ligue des champions: l’AS FAR pour prendre une option, la RSB pour se racheter

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR aspire à battre son hôte tanzanien, Young Africans, lors de la 5e journée de la Ligue des champions d’Afrique de football, afin de prendre une option sur la qualification pour les quarts de finale. De son côté, la Renaissance de Berkane, en déplacement chez les Zambiens de Power Dynamos, cherchera à se racheter de son faux pas lors de la 4e journée.

Deuxièmes du groupe B (5 points), grâce à un goal-average favorable par rapport à Young Africans (3es), les Militaires ont le moral au beau fixe après leur dernière victoire face à la JS Kabylie (1-0). Ils pourront également compter sur un groupe homogène, renforcé par l’entrée en lice des recrues du début de saison.

Les hommes de l’entraîneur Alexandre Santos ont leur destin en main, à condition de signer une victoire contre l’équipe tanzanienne, samedi prochain. Un succès leur permettrait d’aborder sous de bons auspices leur dernière confrontation face à Al-Ahly d’Égypte.

Pour les coéquipiers de Rabia Hrimat, il s’agit également d’une revanche à prendre sur Young Africans, vainqueur de la première confrontation entre les deux équipes (1-0) lors de cette phase de groupes.

Dans l’autre match de ce groupe, Al-Ahly, où évoluent les Marocains Achraf Bencharki et Youssef Belamri, se déplacera chez la JS Kabylie avec pour objectif de conforter sa place de leader et, par la même occasion, de valider son billet pour les quarts de finale.

Dans le groupe A, la RSB devra se ressaisir après sa lourde défaite sur la pelouse des Égyptiens de Pyramids (3-0), en affrontant samedi prochain Power Dynamos.

Deuxièmes de leur groupe (7 points), les Oranges conservent toutes leurs chances de qualification et n’auront besoin que d’un point pour atteindre les quarts de finale.

Les hommes de Mouine Chaabani doivent cette position confortable à un bon début de parcours, ponctué de deux victoires et d’un match nul, pour une seule défaite.

Dans l’autre rencontre de ce groupe, Pyramids, où évoluent les Marocains Mohamed Chibi et Oualid Karti, affrontera Rivers United, dimanche.

S.L.