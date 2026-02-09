VIDEO: le PSG écrase Marseille (5-0) et reprend la tête de la Ligue 1

Le Paris Saint-Germain s’est largement imposé face à l’Olympique de Marseille (5-0), dimanche soir au Parc des Princes lors de la 21e journée de Ligue 1.

Il s’agit de la plus large défaite de l’OM dans un Classique, ouvrant la voie au club parisien pour reprendre la tête du Championnat devant Lens.

Si Désiré Doué et Bradley Barcola ont raté nombre d’occasions dans la surface marseillaise, leur activité incessante a permis d’user une défense adverse trop lente et en manque d’agressivité. Impressionnant, Ousmane Dembélé s’est avéré d’une grande efficacité en inscrivant deux buts à la 12e et à la 37e minutes.

Absent offensivement, le club phocéen a plongé au fil du match, surtout quand le défenseur Facundo Medina a été contraint de marquer dans son propre but (64e).

Ensuite, Khvitcha Kvarastkhelia, à peine entré en jeu, a été l’auteur d’une quatrième réalisation sur une volée sublime (66e). Le cinquième but a été l’œuvre de Kang-In Lee (74e) qui a surpris le gardien de but marseillais.

Les Parisiens reprennent donc la tête du classement du championnat, avec deux points devant le RC Lens, alors que l’OM termine ce week-end à la quatrième place, derrière l’OL. Avec 12 points de retard sur le PSG, leader incontesté, les derniers espoirs de titre se sont envolés pour les Marseillais.