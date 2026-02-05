Sport

Ayoub El Amloud s’exprime après avoir rejoint le Raja

Dolourou Yeo5 février 2026 - 16:44

Recruté lors du mercato hivernal, Ayoub El Amloud a effectué, ce mercredi, sa première séance d’entraînement avec le Raja de Casablanca.

Dans une déclaration à la presse, l’ancien joueur du WAC a évoqué un nouveau défi sportif. « C’est une nouvelle expérience dans mon parcours footballistique. J’espère qu’elle sera couronnée de succès», a-t-il confié.

El Amloud a également affirmé son ambition de contribuer aux objectifs du club : « J’aspire à atteindre les objectifs attendus et à apporter une réelle valeur ajoutée au Raja, aux côtés d’autres joueurs de qualité. »

Confiant, El Amloud a exprimé son souhait de vivre une saison riche en succès, portée par le soutien du public rajaoui. « Nous espérons  une année exceptionnelle pleine de titres, grâce à l’appui de nos supporters fidèles et passionnés», a souligné le joueur.

Et d’ajouter: « Je remercie chaleureusement le président Jawad Ziyat ainsi que tous ceux qui m’ont accueilli avec bienveillance. Je suis heureux et fier de rejoindre ce club ».

DY



Coupe Davis, Djokovic, Alcaraz… les confidences de Hicham Arazi (VIDEO)
Lire l'article




Tags
Dolourou Yeo5 février 2026 - 16:44






Bouton retour en haut de la page