Ayoub El Amloud s’exprime après avoir rejoint le Raja

Recruté lors du mercato hivernal, Ayoub El Amloud a effectué, ce mercredi, sa première séance d’entraînement avec le Raja de Casablanca.

Dans une déclaration à la presse, l’ancien joueur du WAC a évoqué un nouveau défi sportif. « C’est une nouvelle expérience dans mon parcours footballistique. J’espère qu’elle sera couronnée de succès», a-t-il confié.

El Amloud a également affirmé son ambition de contribuer aux objectifs du club : « J’aspire à atteindre les objectifs attendus et à apporter une réelle valeur ajoutée au Raja, aux côtés d’autres joueurs de qualité. »

Confiant, El Amloud a exprimé son souhait de vivre une saison riche en succès, portée par le soutien du public rajaoui. « Nous espérons une année exceptionnelle pleine de titres, grâce à l’appui de nos supporters fidèles et passionnés», a souligné le joueur.

Et d’ajouter: « Je remercie chaleureusement le président Jawad Ziyat ainsi que tous ceux qui m’ont accueilli avec bienveillance. Je suis heureux et fier de rejoindre ce club ».

