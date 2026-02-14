Botola: l’IRT chute face à Dcheira

L’Ittihad Tanger s’est incliné sur sa pelouse face à l’Olympique Dcheira sur le score de 2 buts à 1, samedi au Grand stade de Tanger, en match de la 12ème journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Ayoub Benaadi (52è) a ouvert le score pour l’Olympique Dcheira, avant que Karim Lagrouch n’égalise pour les locaux (54è). Réda Abardi a donné l’avantage aux visiteurs à la 79è minute de jeu.

Cette victoire permet à l’Olympique Dcheira de grimper à la 6è place au classement avec 15 unités, tandis que l’Ittihad Tanger stagne à la 8è position (12 pts).

S.L