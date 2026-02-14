Botola : match nul entre le Raja de Casablanca et l’Union Yaacoub Mansour (0-0)

Le Raja de Casablanca et l’Union Yaacoub Mansour se sont neutralisés 0-0, vendredi au complexe Mohammed V, en match de la 12ème journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Au terme de ce match nul, les Verts portent leur actif à 20 points (de 11 matches) et partagent provisoirement la première place avec le Maghreb de Fès (10 matches joués) et le Wydad de Casablanca (8 matches joués).

De son côté, le club rebati se hisse à la 14e place avec 7 points de 11 matches, ex aequo avec l’Union de Touarga (11 matches joués).