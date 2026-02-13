Maroc-Equateur: la billetterie est ouverte

La vente des billets du match amical de football entre les sélections du Maroc et de l’Equateur, programmé le 27 mars, a démarré vendredi par voie exclusivement électronique, a annoncé le Comité d’organisation.

Les prix des billets, qui sont mis en vente à partir de 18h00, varient entre 40 et 100 euros, a précisé le comité d’organisation sur le site web de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Selon la même source, l’achat des tickets est possible exclusivement via la plateforme électronique http://www.fanzone.pro. Ce match se jouera au stade Riyadh Air Metropolitano de Madrid en Espagne (21h15).

Le Comité d’Organisation annonce également qu’il dévoilera, lundi prochain, les détails de la billetterie du second match amical que joueront les Lions de l’Atlas face à la sélection paraguayenne, le 31 mars prochain (20h00) sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis à Lens en France.

S.L