CAN 2027 : le Kenya favorable à un report, la CAF face à un choix crucial

C’est une annonce qui secoue le football africain. Ce 12 février 2026, le Kenya a officiellement exprimé son soutien à un report de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027, prévue dans trois pays : le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

À la veille d’une réunion cruciale de la Confédération africaine de football (CAF), l’incertitude grandit autour de la capacité des coorganisateurs à tenir les délais.

Première source d’inquiétude : le calendrier électoral.

En effet, la CAN 2027 doit se dérouler au moment des élections générales au Kenya. Un chevauchement que le comité d’organisation local considère comme risqué, craignant que d’éventuelles tensions politiques ne compromettent la sécurité des délégations et des supporters.

Autre point sensible : l’état d’avancement des chantiers.

Si certains projets progressent, comme le Talanta Sports City, futur stade pressenti pour accueillir la finale, les experts techniques de la CAF ont émis des réserves sur la conformité de plusieurs enceintes sportives dans les trois pays.

Le retard accumulé alimente donc les doutes sur une organisation dans les temps.

La situation rappelle également le report du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), repoussé en raison de l’impréparation des infrastructures régionales.

Un précédent qui sert aujourd’hui de signal d’alarme pour la CAF, soucieuse d’éviter un nouveau scénario similaire à grande échelle.

Le Comité exécutif de la CAF, présidé par le Dr Patrice Motsepe, se réunit ce vendredi 13 février 2026 à Dar es Salaam, en Tanzanie.

Deux options sont désormais sur la table :

Un report à 2028 , pour laisser plus de temps aux pays hôtes et éviter la période électorale.

, pour laisser plus de temps aux pays hôtes et éviter la période électorale. Un maintien en 2027, malgré les rumeurs, que certains dirigeants continuent de qualifier de simples spéculations.

Au-delà de la question du report, la CAF étudie aussi une réforme plus large : organiser la CAN tous les quatre ans.

L’objectif serait d’alléger un calendrier international déjà saturé, notamment avec l’expansion de la Coupe du monde et la multiplication des compétitions de clubs.

Mais cette évolution est-elle réellement envisageable à court terme ? La CAN doit-elle changer de rythme pour s’adapter aux nouvelles exigences du football mondial ? Et surtout, la réunion de Dar es Salaam marquera-t-elle un simple ajustement de calendrier… ou le début d’un tournant historique pour le football africain ?

D.Y