CAN 2027 : Patrice Motsepe rassure, la compétition aura bien lieu

À l’occasion du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) tenu en Tanzanie, le président Patrice Motsepe, a tenu à mettre fin aux spéculations sur l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

Face aux rumeurs évoquant un éventuel report de la compétition, le dirigeant sud-africain s’est montré formel. En effet, d’après France 24, Patrice Motsepe a déclaré : « La CAN 2027 se déroulera en temps et en heure en Afrique de l’Est », confirmant que la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda accueilleront conjointement le tournoi.

Le président de la CAF a insisté sur la volonté de l’instance de respecter scrupuleusement le calendrier initial, mettant fin aux inquiétudes qui agitaient le continent footballistique depuis plusieurs semaines.

Reste à savoir si les pays hôtes parviendront à finaliser toutes les infrastructures et préparatifs nécessaires pour accueillir la compétition dans les délais…

Les supporters africains peuvent-ils déjà se réjouir ou des obstacles restent-ils à surmonter ?

D.Y