Botola : le point après la 9e journée

Par LeSiteinfo avec MAP

La 9è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » a livré son lot d’enseignements, aussi bien en haut qu’en bas du classement, confirmant la densité et l’équilibre du championnat à l’approche du premier tiers de la saison.

L’affiche de la journée s’est disputée samedi à Fès, où le Maghreb de Fès a frappé un grand coup en dominant le FUS Rabat (4-2).

Portés par une prestation offensive aboutie, menée par Soufiane Benjdida, auteur d’un triplé, les Jaune et Noir confirment leur excellente dynamique et s’installent à la 2è place avec 19 points, à une seule longueur du leader, le Wydad de Casablanca.

À l’inverse, le FUS Rabat continue de marquer le pas et glisse à la 12è position, avec seulement 7 unités au compteur après neuf journées.

Toujours samedi, le Difaa El Jadida a réalisé une bonne opération en s’imposant sur la pelouse de l’Olympic Dcheira (1-0). Un succès précieux qui permet aux Doukkalis de grimper à la 6è place (12 points), tandis que Dcheira reste englué au milieu du classement.

À Rabat, l’Ittihad Tanger a décroché une victoire importante face à l’Union Yaacoub El Mansour (2-1), se hissant désormais à la 9è place avec 11 points.

Dimanche, la surprise est venue de Zemamra, où le COD Meknès s’est imposé face à la Renaissance locale (2-1). Grâce à ce succès à l’extérieur, le CODM confirme son bon début de saison et pointe à une encourageante 5è place avec 15 points.

La journée s’est conclue par un duel équilibré entre l’Union Touarga et le Raja Casablanca, soldé par un match nul (1-1). Un résultat qui laisse les deux équipes sur leur faim: le Raja occupe la 4è place avec 16 points, tandis que l’Union Touarga demeure en zone dangereuse.

Au classement général, le Wydad Casablanca conserve la tête avec 20 points, malgré un match reporté, devant un Maghreb de Fès ambitieux et une AS FAR qui n’a pas dit son dernier mot (18 points).

La lutte reste ouverte en bas de tableau, où plusieurs formations se tiennent en quelques points seulement.

À noter que trois rencontres de cette 9è journée ont été reportées: Renaissance Berkane/Hassania Agadir, Wydad Casablanca/AS FAR et Kawkab Marrakech/Olympic Safi. Des matchs dont l’issue pourrait rebattre les cartes, aussi bien en haut qu’en bas du classement.