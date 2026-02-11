Mohamed Ouahbi va-t-il rejoindre le staff de Walid Regragui ? Le vrai du faux

Des rumeurs ont circulé récemment faisant état d’une prétendue décision de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) de nommer Mohamed Ouahbi comme adjoint de Walid Regragui au sein de la sélection nationale.

Interrogée par Le Site info, une source a démenti ces rumeurs, affirmant que tout ce qui se dit à ce sujet est infondé et qu’aucune nouvelle nomination ni décision concernant le staff technique de la sélection nationale n’a été prise.

«Walid Regragui est toujours le sélectionneur des Lions de l’Atlas et est toujours assisté par ses deux adjoints. Le travail se poursuit normalement en vue de la préparation de la Coupe du monde», indique-t-on.

H.M.