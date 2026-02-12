Ligue des Champions/Coupe de la CAF: le programme de la dernière journée

Par LeSiteinfo avec MAP

Ci-après le programme de la 6ème et ultime journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions d’Afrique de football en heure GMT:

Samedi 14 février

13:00: Al‑Hilal Omdurman (Soudan) vs St Éloi Lupopo (RDC)

Mamelodi Sundowns (RSA) vs MC Alger (Algérie)

16:00: Espérance de Tunis (Tunisie) vs Petro Atlético (Angola)

Simba SC (Tanzanie) vs Stade Malien (Mali)

19:00: RS Berkane (Maroc) vs Rivers United FC (Nigeria)

Pyramids FC (Égypte) vs Power Dynamos (Zambie)

Dimanche 15 février

16:00: Al Ahly (Égypte) vs AS FAR (Maroc)

Young Africans (Tanzanie) vs JS Kabylie (Algérie).

Voici le programme de la 6ème et dernière journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (Heure GMT):

Samedi 14 février

16h00: Zamalek (EGY) vs Kaizer Chiefs (RSA)

Al Masry (EGY) vs ZESCO United (ZAM)

19h00: USM Alger (ALG) vs Olympic Safi (MAR)

Dimanche 15 février

14h00: Maniema Union (RDC) vs Nairobi United (KEN)

Wydad Casablanca (MAR) vs Azam (TAN)

16h00: CR Belouizdad (ALG) vs AS Otoho (CGO)

Djoliba (MLI) vs San Pedro (CIV)

Stellenbosch FC (RSA) vs Singida Black Stars (TAN).

S.L.