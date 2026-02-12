Stade Rennais: Abdelhamid Aït Boudlal forfait contre le PSG

Le défenseur central marocain du Stade Rennais, Abdelhamid Aït Boudlal, manquera le choc contre le Paris Saint-Germain vendredi soir à domicile, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, à cause d’une blessure.

« Jérémy Jacquet et Aït Boudlal sont encore à l’infirmerie. Quoi qu’il en soit, les joueurs alignés seront aptes à défendre les couleurs Rouge et Noir », a déclaré l’entraineur par intérim du club, Sébastien Tambouret, jeudi en conférence de presse d’avant-match.

L’international marocain (19 ans) a subi une blessure lors d’un duel avec Adrien Thomasson à la 28e minute de jeu samedi dernier face au RC Lens (1-3). Visiblement touché à l’arrière de la cuisse droite, le jeune défenseur n’a pas été en mesure de poursuivre la rencontre.

Le club n’a fait, depuis lors, aucune communication concernant la gravité des blessures des deux défenseurs centraux, tout en affirmant que des examens médicaux complémentaires devraient être réalisés pour évaluer la durée de leur indisponibilité.

Au lendemain de cette quatrième défaite consécutive de l’équipe, la direction a annoncé le licenciement de l’entraîneur principal Habib Beye.

Selon les médias de l’Hexagone, la direction du club serait en discussions avec Franck Haise, ancien entraîneur du RC Lens et de l’OGC Nice, pour le nommer comme successeur de Beye.

Sixième de Ligue 1 avec 31 points en 21 matchs (8 victoires, 7 nuls, 6 défaites), Rennes est à 20 points du leader, le Paris-Saint Germain et à 2 points seulement du 8è au classement (Toulouse).

S.L.