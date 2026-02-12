Thomas Tuchel prolonge avec l’Angleterre jusqu’en 2028

Le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, Thomas Tuchel, a prolongé son engagement à la tête des Three Lions jusqu’à l’Euro-2028 qui aura lieu au Royaume-Uni et en Irlande, a annoncé, jeudi, la fédération anglaise de football.

Agé de 52 ans, l’Allemand nommé en octobre 2024 au poste de sélectionneur, s’était initialement engagé jusqu’au terme du Mondial 2026.

Avec lui, l’équipe vice-championne d’Europe a remporté ses huit matches de qualification sans encaisser le moindre but.

Les membres du staff de Tuchel (Anthony Barry, Henrique Hilario, Nico Mayer et James Melbourne) ont également prolongé jusqu’à l’été 2028.

Finaliste du dernier championnat d’Europe contre l’Espagne, l’Angleterre figure parmi les favoris pour le prochain tournoi continental, dont les demi-finales et la finale se disputeront au stade national de Wembley, au nord de Londres.