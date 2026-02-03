OM: blessé, Nayef Aguerd absent face au Stade Rennais

Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur central de l’Olympique de Marseille Nayef Aguerd, touché aux adducteurs, manquera le match très attendu face au Stade Rennais, mardi soir en Coupe de France, a indiqué l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi.

L’international marocain « souffre d’un problème aux adducteurs qui risque de l’empêcher d’affronter son ancien club », a-t-il déclaré lors d’un point de presse d’avant-match, soulignant que le défenseur Emerson Palmieri fera son retour de blessure.

Les coéquipiers de Mason Greenwood se trouvent sous forte pression avant d’affronter Rennes en huitièmes de finale de la Coupe de France, quelques jours après leur élimination en Ligue des champions à Bruges (0-3).

La victoire devient incontournable, ce mardi soir, au stade Vélodrome pour calmer les tensions, surtout après le nul frustrant (2-2) concédé face au Paris FC samedi dernier. Or l’incertitude plane sur le groupe de De Zerbi, à l’heure où son ailier clé Greenwood a manqué l’entraînement collectif la veille pour se contenter de travailler en salle.

Les Marseillais ont achevé la phase de ligue de la Ligue des champions à la 25e place, bouclant la compétition avec deux échecs 3-0, face à Liverpool et Bruges. Benfica, arrivé à la 24ème position, se qualifie donc pour les barrages.

