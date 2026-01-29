CAN 2025
Devises vs Dirham : les cours du jeudi 29 janvier 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 29 janvier 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,3431 – 12,0203
1 DOLLAR U.S.A. 8,6365 – 10,0371
1 DOLLAR CANADIEN 6,3837 – 7,4189
1 LIVRE STERLING 11,945 – 13,881
1 LIVRE GIBRALTAR 11,945 – 13,881
1 FRANC SUISSE 11,265 – 13,091
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3026 – 2,676
1 DINAR KOWEITIEN 28,183 – 32,753
1 DIRHAM E.A.U. 2,3514 – 2,7326
1 RIYAL QATARI 2,3689 – 2,7531
1 DINAR BAHREINI 22,902 – 26,616
100 YENS JAPONAIS 5,6308 – 6,544
1 RIYAL OMANI 22,4320 26,07.