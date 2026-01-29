CAN 2025

Devises vs Dirham : les cours du jeudi 29 janvier 2026

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 janvier 2026 - 09:55
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 29 janvier 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,3431 – 12,0203

1 DOLLAR U.S.A. 8,6365 – 10,0371

1 DOLLAR CANADIEN 6,3837 – 7,4189

1 LIVRE STERLING 11,945 – 13,881

1 LIVRE GIBRALTAR 11,945 – 13,881

1 FRANC SUISSE 11,265 – 13,091

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3026 – 2,676

1 DINAR KOWEITIEN 28,183 – 32,753

1 DIRHAM E.A.U. 2,3514 – 2,7326

1 RIYAL QATARI 2,3689 – 2,7531

1 DINAR BAHREINI 22,902 – 26,616

100 YENS JAPONAIS 5,6308 – 6,544

1 RIYAL OMANI 22,4320 26,07.



