Devises vs Dirham : les cours du vendredi 30 janvier 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 30 janvier 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,3286 – 12,0036
1 DOLLAR U.S.A. 8,6577 – 10,0617
1 DOLLAR CANADIEN 6,4031 – 7,4415
1 LIVRE STERLING 11,913 – 13,845
1 LIVRE GIBRALTAR 11,913 – 13,845
1 FRANC SUISSE 11,276 – 13,104
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3082 – 2,6826
1 DINAR KOWEITIEN 28,228 – 32,806
1 DIRHAM E.A.U. 2,3571 – 2,7393
1 RIYAL QATARI 2,3742 – 2,7592
1 DINAR BAHREINI 22,965 – 26,689
100 YENS JAPONAIS 5,6251 – 6,5373
1 RIYAL OMANI 22,488 – 26,134.