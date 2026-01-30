Economie

Devises vs Dirham : les cours du vendredi 30 janvier 2026

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 janvier 2026 - 09:29
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 30 janvier 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,3286 – 12,0036

1 DOLLAR U.S.A. 8,6577 – 10,0617

1 DOLLAR CANADIEN 6,4031 – 7,4415

1 LIVRE STERLING 11,913 – 13,845

1 LIVRE GIBRALTAR 11,913 – 13,845

1 FRANC SUISSE 11,276 – 13,104

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3082 – 2,6826

1 DINAR KOWEITIEN 28,228 – 32,806

1 DIRHAM E.A.U. 2,3571 – 2,7393

1 RIYAL QATARI 2,3742 – 2,7592

1 DINAR BAHREINI 22,965 – 26,689

100 YENS JAPONAIS 5,6251 – 6,5373

1 RIYAL OMANI 22,488 – 26,134.



