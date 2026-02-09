Economie
Devises vs Dirham : les cours du lundi 09 février 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 09 février 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,3035 – 11,9743
1 DOLLAR U.S.A. 8,6919 – 10,1015
1 DOLLAR CANADIEN 6,3701 – 7,4031
1 LIVRE STERLING 11,819 – 13,735
1 LIVRE GIBRALTAR 11,819 – 13,735
1 FRANC SUISSE 11,246 – 13,07
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3176 – 2,6934
1 DINAR KOWEITIEN 28,299 – 32,887
1 DIRHAM E.A.U. 2,3664 – 2,7502
1 RIYAL QATARI 2,3846 – 2,7712
1 DINAR BAHREINI 23,056 – 26,794
100 YENS JAPONAIS 5,5582 – 6,4596
1 RIYAL OMANI 22,576 – 26,238.