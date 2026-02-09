Economie

Devises vs Dirham : les cours du lundi 09 février 2026

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 février 2026 - 09:30
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 09 février 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,3035 – 11,9743

1 DOLLAR U.S.A. 8,6919 – 10,1015

1 DOLLAR CANADIEN 6,3701 – 7,4031

1 LIVRE STERLING 11,819 – 13,735

1 LIVRE GIBRALTAR 11,819 – 13,735

1 FRANC SUISSE 11,246 – 13,07

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3176 – 2,6934

1 DINAR KOWEITIEN 28,299 – 32,887

1 DIRHAM E.A.U. 2,3664 – 2,7502

1 RIYAL QATARI 2,3846 – 2,7712

1 DINAR BAHREINI 23,056 – 26,794

100 YENS JAPONAIS 5,5582 – 6,4596

1 RIYAL OMANI 22,576 – 26,238.



Coupe Davis: le moment où Nicolas Mejia a nargué le public marocain (VIDEO)
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)9 février 2026 - 09:30






Bouton retour en haut de la page